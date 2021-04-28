От коронавируса умерли еще два человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 апреля 2021 года составило 1155 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 280 человек, 20 новых случаев выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших приходится неизменно на Мурманск (+8, всего 24923), следом идет Североморск (+3, всего 4633). Тройку замыкает Кандалакшский район (+2, всего 3451).

Выздоровели 47671 северянин, а на лечении с COVID-19 остаются 1454 пациента.

Напомним: оперштаб рассказал об ограничениях в режиме работы загсов Мурманской области. На церемониях бракосочетания все еще нужно соблюдать противоковидные меры безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области от коронавируса привилось 60 тысяч человек. Северян вакцинируют препаратом "Гам-КОВИД-Вак" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru