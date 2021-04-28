Оперштаб рассказал об ограничениях в режиме работы загсов Мурманской области

Без ограничения по числу гостей торжественные церемонии бракосочетания проводятся в девяти загсах региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, как сейчас работают загсы Мурманской области рассказали в оперативном штабе региона. Торжественные церемонии все еще проводятся с соблюдением мер безопасности, так как пандемия никуда не ушла. Обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

- Без ограничения по числу гостей торжественные церемонии бракосочетания проводятся в девяти загсах Мурманской области: в Кандалакшском, Кольском и Ковдорском районах, ЗАТО Заозерск, Александровск, Островной и Видяево, а также в Оленегорске и Печенгском муниципальном округе, - сообщили в ведомстве.

Остальные загсы продолжают работать с ограничением по числу участников церемонии. Это связано в том числе с тем, что площадь помещений не позволяет обеспечить соцдистанцию между гостями. Например, в Мончегорске на церемонию допускают 22 гостя. На регистрацию брака в других муниципалитетах можно пригласить от 8 до 14 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области от коронавируса привилось 60 тысяч человек. Северян вакцинируют препаратом "Гам-КОВИД-Вак" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru