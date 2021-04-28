Как будут работать поликлиники в Мурманске с 1 по 10 мая 2021 года: график

Медицинская помощь пациентам с COVID-19 на дому и дистанционно будет оказываться ежедневно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впереди у россиян долгие майские праздники. Но пока одни будут отдыхать, другим надо поработать, ведь без них никуда. Как будут работать поликлиники в Мурманске с 1 по 10 мая 2021 года?

Взрослая поликлиника №1:

4-7 мая: с 7.30 до 21.00 в полном объеме оказания первичной медико-санитарной помощи.

1,2,9 мая - выходные, праздничные дни.

3, 8 и 10 мая - работа по режиму субботнего дня с 9.00 до 15.00; прием вызовов на дом с 9.00 до 12.00; прием вызовов по неотложным состояниям с 9.00 до 14.00

Работа прививочных пунктов: в будни с 10.00 до 18:00, в субботу с 09.00 до 15.00, в воскресенье с 09.00 до 14.00.

Взрослая поликлиника №2:

1, 2 и 9 мая – выходные и праздничные дни. 3, 8 и 10 мая - с 09.00 до 15.00 работают дежурные врачи неотложной службы в филиалах на Морской, 9, Кольском, 149а. В эти дни можно без предварительной записи обратиться на прием дежурного врача при возникновении неотложной ситуации. Вызовы на дом в указанные дни будут приниматься с 9.00 до 13.00 по телефону 567-820, а также через форму сайта.

С 4 по 7 мая - поликлиника работает в обычном режиме.

Стоматологическое отделение поликлиники на пр. Кольский, 149а, будет принимать неотложных пациентов 3, 8 и 10 мая с 09.00 до 15.00.

Медицинская помощь пациентам с COVID-19 на дому и дистанционно будет оказываться ежедневно.

Важно: вызова врача на дом будут приниматься только в дни и часы работы поликлиники.

Детская поликлиника №1:

30 апреля - предпраздничный день, поликлиника работает на час меньше

1, 2, 9 и 10 мая - выходные

3, 8 мая - субботник режим работы с 9. до 15.00, прием вызовов с 9.00 до 12.00. Прием дежурного врача 2 мая: ул. Папанина, 1, каб. 319 – с 9.00 до 12.00, ул. Полярные Зори, 36, каб. 308 – с 9.00 до 12.00. Прием дежурного врача 8 мая: ул. Папанина, 1, каб. 315 – с 9.00 до 12.00, ул. Полярные Зори, 36, каб. 203 – с 9.00 до 12.00.

4, 5, 6, 7 мая - рабочий день

Детская поликлиника №4:

1, 2, 9, 10 мая - выходные и праздничные дни;

3, 8 мая - работа по режиму субботнего дня с 9:00 до 15:00, прием вызовов на дом с 9:00 до 12:00;

4, 5, 6, 7 мая - работа поликлиники в штатном режиме.

Детская поликлиника №5:

1, 2, 9, 10 мая - выходные

4-7 мая - рабочие дни

3-8 мая - рабочий день с 9.00 до 15.00

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