В 2021 году в Мурманске капитально отремонтируют железнодорожный переезд в Росте

Переезд обновят в течении года. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В течение 2021 года железнодорожный переезд в мурманской Росте (на станции Комсомольск-Мурманский) ждет капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- Данный переезд находится на северном выезде из Мурманска в направлении Североморска, через него пропускается значительный объем автомобилей, поэтому для обеспечения высокого уровня безопасности его содержанию и оснащению уделяется особое внимание, - отметили в ОЖД.

В рамках ремонта заменят переездной настил и асфальтовое покрытие, нанесут разметку, установят новые устройства заграждения переезда.

Напомним: в Мурманске откроют железнодорожный переезд для автомобилистов в часы пик. Добираться до торгового порта будет проще.

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