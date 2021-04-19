В Мурманске откроют железнодорожный переезд для автомобилистов в часы пик

Работу переезда оптимизировали для снижения количества пробок. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 19 апреля в Мурманске поменялся порядок проезда через два железнодорожных переезда. Новые правила действуют на участках 1 километр пикет 5 и 1 километр пикет 6 в районе дома 37а в Портовом проезде. Они расположены за Ледовым дворцом спорта в сторону торгового порта.

Изменения состоят в том, что пути будут открыты для автомобилистов в определенное время. Как сообщил на сегодняшнем оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в пиковые часы шлагбаум будет открыт для проезда.

Введены три дополнительных интервала для пропуска водителей на железнодорожном переезде. Окна будут действовать в часы пик: с 8.00 до 8.20, с 13.00 до 13.20 и с 17.40 до 18.00. Работу переезда оптимизировали для снижения количества пробок в заполярной столице.

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