С собой нужно будет взять только перчатки.

29 мая, в преддверии летнего туристического сезона, в Териберке пройдет большой туристический субботник. Об этом сообщили в комитете по туризму Мурманской области. С собой нужно будет взять только перчатки и хорошее настроение, а нужный инвентарь выдадут на месте.

- Туроператоры, гиды, турсообщество, волонтеры, профсоюзы, а также туристы с местными жителями соберутся вместе, чтобы убрать то, что накопилось за этот насыщенный зимне-весенний сезон на Краю Земли, - отметили в ведомстве.

Для того, чтобы принять участие в эко-акции, нужно зарегистрироваться на сайте. Место сбора и инструктажа участников - Териберский сельский Дом культуры (29 мая, с 12.00 до 13.00).

Те, кто хочет стать партнером мероприятия и внести свой вклад в чистоту териберской земли, могут обратиться по номеру: 8(8152) 486 015.

Напомним: Мурманская область присоединится к всероссийскому субботнику 22 мая. Акцию перенесли из-за апрельского снегопада.

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