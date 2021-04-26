Мурманская область присоединится к всероссийскому субботнику 22 мая

Новая дата субботника - 22 мая. Хотя желающие могут выйти и раньше.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
24 апреля Мурманская область должна была присоединиться к всероссийскому субботнику. Да только утром субботы северяне выглянули в окно и поняли, что убираться будет сложно - Кольский полуостров накрыл снегопад.
Но это не значит, что на улицах останется грязь. Все уберут, новая дата субботника - 22 мая. Хотя желающие могут выйти и раньше.
- Некоторые организации начали субботники еще в пятницу, 23 апреля, более 1700 человек начали наводить порядок на улицах и во дворах, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Всего за один день северяне собрали 600 кубометров мусора. К слову, глава региона запустил флешмоб, самые активные участники которого получат фирменные толстовки от правительства Заполярья.
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