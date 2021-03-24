Без инфраструктуры никуда: Как в Мурманской области развивается арктический туризм

Путешественники едут смотреть на природу Мурманской области, но не всегда берегут ее. Фото: Правительство МО

Сегодня все больше путешественников устремляется в Мурманскую область, чтобы поохотиться за северным сиянием, отведать морской рыбы и полюбоваться природой. По официальным данным регионального правительства, за 2018-й и 2019 годы кольский край посетил почти миллион туристов. Если быть точным, 896 тысяч человек. Из северных уголков нашей страны – мы лидеры в этом плане.

В регионе нужно развивать экотуризм и инфраструктуру для него. Фото: Олег ФИЛОНОК

Хорошо ли это? С одной стороны – да, ведь здорово, что наш регион популярен, но с другой – сплошной вред природе.

О том, как сейчас продвигается развитие арктического туризма в Мурманской области и какие насущные проблемы в этой сфере нужно поскорее решать, нам рассказал научный руководитель Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, советник председателя ФИЦ КНЦ РАН Владимир Маслобоев.

Топчут и портят

Несмотря на то, что туристов у нас хватает разных и кто-то скажет «понаехали тут», ученый считает, что мы должны быть рады путешественникам, ведь туризм в области становится еще одной отраслью экономики. Тем не менее есть и минусы – экологические.

- Я за то, чтобы развивались туристическо-рекреационные кластеры, усиливалась господдержка малого и среднего бизнеса в этой сфере. Но именно как представитель Института проблем промышленной экологии Севера я хочу, чтобы соблюдались экологические правила и законы. Самый главный вопрос состоит в том, чтобы не превысить экологическую нагрузку на окружающую среду, - говорит научный сотрудник. - Если вездеход прошел по тундре, то след от него зарастает в течение нескольких десятков лет. А толпа туристов может легко вытоптать растения, которые попадут им под ноги. В том числе и те, что занесены в Красную книгу. Туризм - это хорошо, но правильно организованный туризм – гораздо лучше.

По словам нашего собеседника, совсем иная ситуация в соседней Финляндии. Нам явно есть чему поучиться у скандинавов.

- Если мы попадем в национальный парк имени Урхо Кекконена, то там мы ни на одну лишнюю травинку не наступим, потому что все туристические тропы выложены деревянными мостками, а группа туристов не должна быть больше 12 человек. Там обязательно есть экскурсовод, который расскажет, где что растет, и не даст ничего сорвать. К тому же просто так туда не попасть, если не заплатить деньги за входной билет, - отмечает Владимир Маслобоев.

А у нас в этом плане одно разочарование - ученые находятся в постоянном страхе, что бесценную природу кто-нибудь погубит.

- В Апатитах есть место, которое называется Любкино болото. Это небольшой лесной массив, который остался в черте города. Наши ботаники нашли там 13 видов уникальных северных орхидей. Но мы даже боимся раскрывать некоторые данные о них, потому что могут начать срывать цветы. Охранять невозможно – нужно полицейский полк ставить, - печально говорит ученый. – А на полуостровах Средний и Рыбачий вместе с комитетом по туризму и минприроды мы развесили плакаты – что можно делать и чего нельзя, но все равно страшно.

Альтернативный отдых

В зоне риска находятся и другие места, такие, как Териберка, национальный парк «Хибины». Научный руководитель объясняет, что для защиты хрупкой экосистемы Арктики необходимо разрабатывать туристические тропы, организовать охрану природных мест. Нужны государственные инспекторы, которые могут штрафы выписывать нерадивым путешественникам.

Чтобы снизить воздействие на природу, есть отличные варианты экологического отдыха. Тот же бердвотчинг – наблюдение за птицами. В Мурманской области это перспективное направление для развития туризма.

- Для развития экотуризма у нас есть много охраняемых природных территорий. Например, три заповедника - Лапландский, Кандалакшский и «Пасвик». А на Айновских островах можно заниматься бердвотчингом. Другого такого места на побережье Баренцева моря я не знаю, где бы так много птиц было, - отмечает сотрудник Кольского научного центра.

Еще один путь – развивать этнографические деревни и показывать туристам быт саами, рассказывать об оленеводстве, продавать изделия местного промысла. Это станет хорошей точкой роста для малого и среднего бизнеса. При этом необязательно строить большие пятизвездочные отели – люди с радостью поедут в те места, где экологично, уютно и можно почувствовать неповторимую атмосферу Севера.

Гостиниц мало, а туалетов нет

По словам ученого, Мурманская область в первую очередь нуждается в инфраструктуре, которой, увы, у нас не хватает. Из-за этого путешественники предпочитают ездить на отдых в ту же Скандинавию, а не в кольский край.

- Если бы граница с Финляндией была открыта, то половина туристов из Мурманской области поехала бы кататься на лыжах не в Хибины, а в Куусамо или Леви, например. У нас всего на область приходится около 5 тысяч мест в гостиницах, а в том же Леви – 10 тысяч мест. Нужна инфраструктура. Горнолыжники, к примеру, покатаются несколько часов, а чем им вечером заняться? – висит в воздухе вопрос Владимира Маслобоева.

Еще один пример - туалеты по дороге из точки «А» в точку «Б», которых… нет. А они нужны.

- Я как-то подвозил двух финок из Оленегорска до Апатитов, так они были потрясены, что на протяжении 200 километров у нас нет ни одного туалета. А уборная на пути в Териберку всего одна, - рассказывает научный руководитель.

Но, несмотря на все существующие проблемы, в Мурманскую область едут – за незабываемыми впечатлениями, снегом и экзотикой. К тому же Кольский полуостров – это легкодостижимый регион Арктики. До нас всего пара часов на самолете от Москвы.

Конечно, на ту же экзотику придется раскошелиться, а это еще один камень в огород нашего туризма. Но, что поделаешь, удовольствие требует денег.

- Можно поплыть на Северный полюс. Путешествие на атомном ледоколе обойдется почти в 30 тысяч евро, в том числе и туристам из России, - по силам эта сумма будет далеко не всем, - уточнил ученый.

Как бы то ни было, региональные власти твердо намерены увеличить туристический поток в Мурманскую область. Если в 2017 году к нам приехало около 420 тысяч путешественников, а объем платных услуг составил 2,8 миллиарда рублей, то к 2025 году эти цифры должны возрасти.

Планируется, что через несколько лет объем платных туристических услуг, оказываемых в Заполярье, увеличится до 3,2 миллиарда рублей, а количество туристов – до 560 тысяч человек. Будут ли цели реализованы, покажет время.

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