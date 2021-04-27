Жителей Калининграда обрадовало происшествие с мурманчанином

Мужчина выжил после падения с высоты. Фото: Павел КЛОКОВ

25 апреля около 11 утра на улице Ефремова произошло ЧП: мужчина упал с высоты, его нашли под окнами жилого дома.

К счастью, травмы оказались не смертельными, пострадавший выжил. Его осмотрели прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи, а потом увезли в больницу.

Оказалось, что мужчина переехал в Калининград из Мурманска. Но на новом месте нашел себе больше недругов, чем врагов. Его соседи в комментариях в соцсетях под сообщениями о случившемся не жалели северянина.

- Замучил всех соседей, постоянно полицию вызывают. Постоянно торчал на балконе и орал. Вот и доорался, - пишут соседи.

В полиции не нашли криминального следа в случившемся.

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