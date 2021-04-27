В Мурманске установят бюст Николая Кононова

На заседании профильной комиссии поддержали установку бюста Николая Кононова. Фото: www.citymurmansk.ru

В Мурманске станет на один мемориал больше. На заседании комиссии по рассмотрению предложений по созданию памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры поддержали предложение установить бюст Николаю Кононову.

Для него уже нашли место - у здания областного УМВД на проспекте Ленина.

- Напомним, что в городе-герое Мурманске установлены две памятных доски, посвященных Герою Советского Союза Николаю Кононову. Одна расположена на фасаде дома № 63 по проспекту Ленина, где когда-то жил Николай Иванович, другая при входе в кадетскую школу города Мурманска. Кроме того, в 2018 году ранее безымянный участок улицы между Софьи Перовской и Пушкинской стал называться «Проезд Николая Кононова», - сообщили в администрации Мурманска.

А вот для бюста Сталина в Мурманске только выбирают место.

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