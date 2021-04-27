В Мурманске начался региональный этап конкурса «Учитель года России»

Всего в областном этапе участвует 16 педагогов из Мурманска, Мончегорска, Ковдора, Апатитов, Североморска, Кировска, а также Ловозерского и Кольского районов. Фото: Правительство МО

В Мурманске дали старт региональному этапу конкурса «Учитель года России-2021». Торжественная церемония состоялась в центре дополнительного образования «Лапландия» и объединила победителей муниципальных этапов.

- Уверена, что конкурс даст много полезного вам, но больше всего от ваших профессиональных достижений выиграют ваши ученики, – обратилась к участникам министр образования и науки Ольга Дзюба.

Всего в областном этапе участвует 16 педагогов из Мурманска, Мончегорска, Ковдора, Апатитов, Североморска, Кировска, а также Ловозерского и Кольского районов. Заявиться на конкурс можно, проработав в школе год. Некоторые из учителей посвятили любимому делу свыше 30 лет.

В течение трех конкурсных дней участники проведут уроки и классные часы, представят свои мастер-классы, решат профессиональные кейсы, примут участие в методических мастерских.

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