В Кольском районе произошло смертельное ДТП, погибли два человека

Водитель не справился с управлением. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

24 апреля в Кольском районе произошло смертельное ДТП с участием одного автомобиля. Смерть забрала двух пассажиров, а двух другим удалось остаться живыми.

- 24 апреля около 7 часов утра автомобиль (марка пока что не известна) двигался по дороге, идущей в Тулому, в сторону Лотты. Водитель машины не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет. Авто опрокинулось на крышу. В ДТП два человека погибли на месте. Двое других, находившихся в машине, не пострадали, - сообщила "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровска.

По факту аварии проводится проверка, подробные обстоятельства уточняются.

Напомним: в Мурманске водитель легковушки сбил на "зебре" 80-летнюю бабушку. ДТП произошло на перекрестке улиц Книповича и Полярные Зори.

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