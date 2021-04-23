Коронавирус забрал жизни трех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 апреля 2021 года составило 1143 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще три человека. Напомним: днем ранее в регионе обошлось без летальных исходов от COVID-19.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 166 человек, 20 новых случаев выявили за последние сутки. Выздоровели 47586 северян, а на лечении с COVID-19 остаются 1437 пациентов.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+13, всего 24854), Североморск (всего 4626) и Кандалакшский район (всего 3447).

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