Прививочные пункты от коронавируса Мурманской области появились на Яндекс.Картах

Нужно ввести запрос в поисковой строке Яндекс.Карт, например «вакцинация» или «где сделать прививку». Фото: скрин

В Мурманской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. В регионе вакцинировались уже более 46 тысяч человек. Записаться на прививку можно через портал "Госуслуги" и региональный портал записи. А узнать, где расположен ближайший пункт вакцинации - на Яндекс.Картах.

- В Яндекс.Картах теперь можно посмотреть пункты вакцинации от коронавируса по всей России. Жители любого города смогут найти адрес, контакты и время работы ближайшего пункта, а также построить до него маршрут. Для этого нужно ввести запрос в поисковой строке Яндекс.Карт, например «вакцинация» или «где сделать прививку», - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

Также посмотреть адреса поликлиник, больниц и мобильных пунктов вакцинации можно по ссылке. Жители 20 муниципалитетов Заполярья могут сделать прививку от коронавируса рядом с домом. Всего в Яндекс.Картах более 4500 точек, где можно сделать прививку от коронавируса — на данный момент это самый полный список, который собран в одном месте. Он будет дополняться совместно с Минздравом России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 18 апреля 2021 года составило 1136 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 18 апреля 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru