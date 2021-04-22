В Мурманске пропал 45-летний мужчина в ярко-красной куртке

Местонахождение мужчины не известно. Фото: "МурманСпас"

В Мурманске ищут 45-летнего мужчину, который пропал четыре дня назад. Дмитрий Яковлев ушел из дома по адресу: улица Николаева, 4 и с 19 апреля его местонахождение не известно.

О приметах северянина не сообщается. Известно, что он был одет в ярко-красную куртку (капюшон с опушкой) и синие джинсы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Дмитрии, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 либо позвонить в полицию: 02 или 102.

Напомним: в Кольском районе ищут пропавшего рыбака. Мужчина отправился удить рыбу на озеро около горы Волшепахк.

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