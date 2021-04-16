Завершены поиски 41-летней Любови Иран из Мурманска

Северянку нашли живой. Фото: "МурманСпас"

Спустя неделю в Мурманске завершились поиски 41-летней местной жительницы Любови Иран. Напомним: 9 апреля женщина ушла из дома на улице Морской,5 и пропала. Родные забили тревогу.

К счастью, все закончилось благополучно. О том, что северянку нашли живой-здоровой, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас".

Как уточнил "КП"-Мурманск" источник в правоохранительных органах, ничего криминального в истории с женщиной нет, она просто весело проводила время в определенной компании.

Напомним: завершены поиски пропавшего в Кольском районе рыбака. Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся вовремя.

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