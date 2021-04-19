В Кольском районе ищут пропавшего рыбака

Спасатели выехали к месту проведения поисково-спасательных работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кольском районе пропал рыбак. Родные забеспокоились, когда мужчина перестал отвечать на звонки, а домой спустя сутки так и не вернулся.

- 19 апреля в 00.05 в ОДС ГУ МЧС России по Мурманской области от диспетчера ЕДДС Кольского района поступила информация о том, что северянин ушел на рыбалку в район поселка Пушной на озеро около горы Волшепахк и до настоящего времени домой не вернулся, его телефон не отвечает, - уточнили в пресс-службе спасательного ведомства. В 00.55 этого же дня спасатели выехали к месту проведения поисково-спасательных работ.

Напомним: в Кандалакшском районе спасли рыбака на снегоходе. Мужчина получил травму, пока катался.

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