В Кандалакшском районе спасли рыбака на снегоходе

Спасатели прибыли к утру. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кандалакшском районе шесть приятелей на снегоходах отправились удить рыбу. Правда, их вылазка не задалась - один из мужчин пострадал, пока они ехали.

- 4 апреля в 22.40 в оперативно-дежурную службу поступила информация о том, что в Кандалакшском районе один из шести рыбаков при движении на снегоходах получил травму, требуется помощь спасателей. На место происшествия выехали спасатели аварийно-спасательной службы Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области Кандалакши, - сообщили в пресс-службе Главного управления У МЧС России по Мурманской области.

В 22.50 к месту выдвинулись спасатели и медицинский работник Поисково-спасательного подразделения МАКАСЦ Кировска. Утром, в 8.08, спасатели вместе с пострадавшим выдвинулись в сторону поселка Алакуртти.

Напомним: в Апатитах медики спасли мужчину с пробитой головой. Пострадавший, который не помнил, как получил травму, выжил благодаря своевременно оказанной помощи.

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