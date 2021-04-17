В Мурманске ищут двух пропавших мужчин

41-летний Владимир Шнайдер пропал 15 апреля. Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры поискового отряда "МурманСпас" объявили поиски сразу двух мужчин, оба - жители Мурманска.

41-летний Владимир Шнайдер пропал 15 апреля: ушел из дома на проспекте Кольский и с тех пор не выходит на связь с родными.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза.

Был одет в черную болоньевую куртку, черные спортивные штаны, темные полуботинки, серую шапку.

56-летний Юрий Чаюн пропал еще раньше - 11 марта. С этого дня он перестал выходить на связь.

56-летний Юрий Чаюн пропал еще раньше - 11 марта. Фото: vk.com/murmanspas51

Всех, кто может помочь с поисками, просят обратиться в полицию по телефону 02 или же по телефона "МурманСпаса" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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