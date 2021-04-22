В Мурманске дома на улице Бондарной для расселения Больничного городка не прошли экспертизу

Вице-губернатор отметил, что стройка на Бондарной действительно не ведется и является проблемной. Фото: Правительство Мурманской области.

22 апреля на очередном заседании Мурманской областной Думы вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский выступал с проектом закона Мурманской области № 422-6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах по реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства".

Тема для нашего региона острова, поэтому депутаты стали задавать неудобные вопрос. Например, про многострадальную стройку на улице Бондарной. Напомним: здесь должны построить три дома по четыре этажа для расселения Больничного городка. Однако стройкой в Первомайском округе и не пахнет.

- Затоплен котлован на 2 метра, есть свободный доступ на площадку. Или стройте, или засыпьте и скажите, что не справляетесь. Имейте совесть! Жители жалуются, кроме забора и заброшенной арматуры ничего нет, - не сдержал эмоций Андрей Чернев.

Вице-губернатор отметил, что стройка на Бондарной действительно не ведется и является проблемной.

- К сожалению, на выделенном участке подрядная организация не обеспечила отработку всех замечаний экспертизы. В марте было получено отрицательное заключение по экспертизе, сейчас подрядчик отрабатывает замечания, в этом месяце должен сдать. Держу ситуацию на личном контроле, должны выйти на положительное заключение. В августе должны были закончить [объект], скорее всего, не закончим в этот срок. Планируем до конца года эти работы завершить, - отметил Владислав Сандурский.

По его словам, участки под дома на Бондарной оказались неудачными: со слабым основанием, очень стесненные, например, не оказалось достаточного количества парковочных мест. Это привело к тому, что квадратный метр на площадке вырос в цене.

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