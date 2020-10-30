В Мурманске готовятся к строительству новых домов для расселения жителей Больничного городка

В Первомайском округе Мурманска построят три дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске на улице Бондарной ведут подготовку к строительству новых домов, в которые переселят жителей Больничного городка, последний ждет реновация. Сдать в эксплуатацию три четырехэтажных дома должны к осени 2021 года.

На днях состоялось выездное совещание, на котором вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский вместе с подчиненными ознакомился с ходом подготовительных работ.

– Подрядчику рекомендовано как можно быстрее устранить замечания госэкспертизы и начать закупать материалы для будущей стройки. Уже на следующей неделе он может приступать к мобилизации и завозу материалов на площадку. Согласно графику работ, цоколь будущих зданий должен быть готов уже к середине декабря 2020 года, – отметил Владислав Сандурский.

Напомним, что строительство ведется в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона». Четырехэтажные дома должны соответствовать требованиям экологичности и энергоэффективности. А к осени 2021 года них предстоит переехать жителям аварийных малоэтажек, расположенных в районе Больничного городка.

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