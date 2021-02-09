Поликлиника, детский сад, бассейн: от жителей Мурманской области ждут оценку плана реновации Больничного городка

Также в планах создать трансформаторную подстанцию, многоуровневые гаражи-стоянки, внеуличный пешеходный переход. Фото: Geonika. Агенство по развитию территорий

В 2020 году началась разработка проекта реновации Больничного городка, которая должна стать одним из самых масштабных проектов по преображению Мурманска.

Напомним: в Первомайском округе уже началось строительство домов для переселения жителей Больничного городка. А проект планировки, подготовленный в соответствии с государственным контрактом на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям и подготовке проекта планировки и проекта межевания территории Больничного района и первого микрорайона в городе Мурманске, сейчас вынесли на общественное обсуждение. Выполнять его будет ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» из Омска.

Итак, по плану в микрорайоне построят и малоэтажные дома, и средне- и многоэтажные, общей площадью 118,4 тысячи кв.м.

- Рядом с ними планируется построить спортивные площадки, объекты торговли, детский сад, две поликлиники для взрослых и детей и объекты общественного питания. Кроме того, в микрорайоне реконструируют здание клуба и возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, - сообщили в правительстве региона.

Также в планах создать трансформаторную подстанцию, многоуровневые гаражи-стоянки, внеуличный пешеходный переход.

Ознакомиться с проектом можно на портале "Открытый электронный регион". Обсуждение завершится 19 февраля.

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