Проект "Зарплата мамы" в Мурманской области продлят до 2026 года

Напомним: в правительстве Мурманской области уже сегодня, 22 апреля, будут обсуждать план мероприятий по реализации послания президента. Фото: Евгения ГУСЕВА

21 апреля президент обратился с посланием к Федеральному Собранию. Особенный акцент Владимир Путин сделал на поддержке семей с детьми. Напомним: в правительстве Мурманской области уже сегодня, 22 апреля, будут обсуждать план мероприятий по реализации послания президента.

При этом некоторые решения уже угадываются.

- Владимир Владимирович акцентировал внимание на поддержке неполных семей и молодых мам. Это очень актуальный вопрос. Чтобы дополнительно поддержать северянок, которые родили ребенка до 26 лет, мы выплачиваем “зарплату мамы”. Изначально вводили эту меру до конца 2021 года. Но, безусловно, продлим ее еще на пять лет, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также в этом году все школьники и будущие первоклассники получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. В Мурманской области таких детей - 85 тысяч.

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