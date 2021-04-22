В Мурманской области создадут Арктический центр компетенций

Андрей Чибис подписал постановление о создании Центра арктических компетенций. Фото: правительство Мурманской области

Идею создания Центра арктических компетенций губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил на форуме "Сильные идеи для нового времени" в октябре 2020 года. Там был заявлен проект по преобразованию МГТУ в "глобальный университет" с международной кооперацией и исследователями мирового уровня. Помимо этого на базе университета задумывалось создать Центр арктических компетенций для подготовки специалистов, необходимых для освоения Арктики.

21 апреля 2021 года глава региона подписал постановление о создании АНО «Арктический Центр компетенций». Учредителем выступило Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, привязки к МГТУ в данном постановлении нет.

Центр создают в целях предоставления услуг в сфере повышения производительности труда и услуг по информационно-аналитическому сопровождению разработки, реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области, реализации плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области.

- После прохождения обучения в федеральном центре специалисты регионального центра компетенций будут оказывать помощь предприятиям в сфере повышения производительности труда и эффективности производства, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

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