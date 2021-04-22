Глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон прибыл в Мурманск

Глава компании отметил, что мощности в регионе будут наращиваться, количество компаний-подрядчиков в Белокаменке вырастет. Фото: Правительство Мурманской области.

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон прибыл в Мурманск с рабочим визитом. У главы компании достаточно поводов посетить город – стройка на Белокаменке в самом разгаре. По источникам редакции «КП», к вводу на западной стороне залива готовится новая электрическая подстанция.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с Леонидом Михельсоном. В рамках договоренностей между областью и компанией на территории стройки появились пункты медосмотра и регистрации для иностранных рабочих.

- Отдельное спасибо за поддержку в вопросе газификации региона. Понятно, что задача непростая, и пока неизвестно точно, какое будет принято решение, но ваша настойчивая поддержка, безусловно, дает нам шанс, – сообщил Андрей Чибис.

Глава компании отметил, что мощности в регионе будут наращиваться, количество компаний-подрядчиков в Белокаменке вырастет.

-Все только начинается. Практически сейчас работает только половина Центра, все, что связано с платформами гравитационного типа. Но работа движется по графику, сейчас там начинают производиться модули, заработали цеха. Численность работников также будет увеличиваться, и сумма подоходного налога – расти. У нас там будет порядка 16 тысяч постоянно работающих, – пояснил Леонид Михельсон.

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