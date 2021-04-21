В Мурманске горел жилой дом на улице Челюскинцев, эвакуировали 6 человек

Причина пожара выясняется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 20 апреля языки пламени объяли жилой трехэтажный дом №31 на улице Челюскинцев в областном центре. На месте происшествия работали спасатели.

- 20 апреля в 21.13 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 31. Произошло возгорание трехэтажного многоквартирного дома. При пожаре сгорели вещи домашнего обихода в помещении для хранения личного имущества на цокольном этаже площадью 5 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Из здания эвакуировали 6 человек, обошлось без пострадавших. На месте пожара работало три пожарно-спасательных подразделения - 19 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Напомним: пожаром на улице Калинина в Мурманске займется прокуратура. Из горящего здания спасали детей.

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