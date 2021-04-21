Пожаром на улице Калинина в Мурманске займется прокуратура

Горевший дом №45 на улице Калинина в Мурманске расселен. Фото:vk.com/murmanskgroup

Днем 20 апреля в Мурманске загорелся дом №45 на улице Калинина - это нежилая "деревяшка". Но внутри оказались дети (три ребенка от 10 до 13 лет), которым пришлось прыгать из окон, ловили их судебные приставы.

- Площадь пожара составила 15 квадратных метра, обгорели деревянные конструкции в квартире на первом этаже, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Пожар в нежилом доме, где едва не пострадали дети, заинтересовал правоохранительные органы.

- Прокуратурой Мурманской области организована проверка по факту возгорания, произошедшего 20 апреля 2021 года в нежилом здании на улице Калинина. В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления в части содержания аварийных зданий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью, а также деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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