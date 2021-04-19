В Мурманске у морского вокзала загорелось судно "Север-7"

Судно "Север-7" находится на разделке. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 19 апреля экстренные службы были стянуты к морскому вокзалу в Мурманске. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, причиной стал пожар на судне.

- Поступило сообщение о возгорании каюты на судне "Север-7", пришвартованном у морского вокзала. Работают три отделения пожарно-спасательных частей и автомобиль рукавный специализированной пожарно-спасательной части по ТКП. Возгорание произошло в кубрике на площади 3 квадратных метра, судно находится на судоразделке, локализация и ликвидация открытого горения, - рассказал начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Как уточнили "КП"-Мурманск" в ведомстве, люди на судне в момент возгорания не было.

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