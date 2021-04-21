В Архангельске ночью случился серьезный пожар в общежитии, эвакуировали 96 человек

Пожар тушили 25 огнеборцев. Фото: vk.com/cov_112

21 апреля в Архангельске загорелось четырехэтажное общежитие на улице Гагарина, 8. Это одна из самых старых многоэтажек города. Огонь объял крышу здания около 4 часов утра, пожар тушили по повышенному номеру сложности.

- Сосед пошел гулять с собакой и увидел, что горит крыша. Он нас и разбудил стуком в дверь, - рассказала Центру обработки вызовов системы-112 Архангельска жительница дома Ольга Анатольевна. – До этого на чердаке у нас работали сантехники. И пожар начался оттуда же, с чердачного помещения.

Когда приехали спасатели, все жильцы уже успели покинуть дом, прихватив с собой нужные вещи и домашних животных. На время, пока тушили пожар, жителям предоставили автобус Архангельской городской службы спасения.

Огонь быстро распространялся по деревянной обрешетке и легко мог проникнуть в жилые помещения. К счастью, трагедии удалось избежать. К ликвидации пожара привлекли порядка 25 пожарных и спасателей, а также 8 единиц техники.

- По прибытии огнем была охвачена кровля на площади 225 квадратных метров. Горение удалось остановить в этих же пределах. Квартиры остались целы. Из дома самостоятельно эвакуировались 96 человек, погибших и пострадавших нет, - уточнил руководитель тушения пожара Антон Жернаков.

Причина пожара выясняется.

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