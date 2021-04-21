Жителей Мурманской области просят до 5 мая не приезжать в Долину Славы

Долину Славы готовят ко Дню Победы. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманская область готовится к 9 мая. Уже известны даты репетиций авиапарадов. К одному из самых важных праздников в истории нашей страны города должны быть чистыми, а военные мемориалы надо покрасить, обновить и прибрать территорию вокруг них.

По традиции, много работы в Долине Славы, где всегда проходят праздничные мероприятия. Мемориальный комплекс, который является одним из самых знаковых в истории военного Заполярья, уже приводят в порядок. Поэтому северян просят соблюдать некоторые правила, чтобы к сроку все было закончено.

- На мемориальном комплексе "Долина Славы", находящемся в 80 километрах от Мурманска, начались работы по очистке после зимы, благоустройству и подготовке торжественных мероприятий по празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с проводимыми работами просим воздержаться от посещения Мемориального комплекса до 5 мая, а в случае посещения проявлять необходимую осторожность, не создавать помех для работы спецтехники, не прикасаться к свежеокрашенным сооружениям. Надеемся на ваше понимание и осторожность! - обратилось к северянам министерство культуры Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погибшего рыбака на озере Канда пытался спасти незнакомый мужчина. Оба северянина провалились под лед (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru