Над Мурманской областью сфотографировали красивые лентикулярные облака

Над Мончегорском лентикулярные облака были особенно красивы. Фото: Дмитрий Скатов/vk.com/pogoda51

В Мурманской области последние дни стоят на редкость хорошие: над головой синее небо и солнце, тепло и кажется, что весна окончательно вступила в свои права. А еще 20 апреля природа подарила красивый узор на небе - в разных городах Кольского полуострова видели лентикулярные облака.

В Мурманске их тоже можно было рассмотреть, но больше повезло жителям Мончегорска, Кировска и Апатитов: здесь облака приобрели причудливые формы. Кому-то они напомнили медуз, кому-то - НЛО или картины известных художников.

Лентикулярные облака - редкое явление. Образуются они на гребне воздушной волны или между двумя слоями воздуха.

Напомним: в ближайшие дни в Мурманской области ожидается сильный снег и похолодание до нуля градусов.

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