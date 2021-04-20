Кузрека станет улицей села Оленица, так же, как и Устье – улица села Кузомень

Кузрека станет улицей другого села. Фото: Олег ФИЛОНОК

На днях наша редакция подготовила материал о том, что, несмотря на противостояние двух депутатов в Умбе, проголосовавших против присоединения Кузреки к селу Оленица, это все-таки произойдет. Наши читатели очень возмутились абсурдной, по их мнению, ситуацией: как же так, Кузрека – это село, а станет улицей! Мы обратились за разъяснениями к главе Терского района Геннадию Попову.

- Как Кузрека станет улицей? Очень просто. Точно также, как Устье стало частью Кузомени, а находится в пяти километрах от Кузомени; как Стрельна – улица села Чапома, а находится в 10 километрах от села. Мы сначала хотели присоединить Кузреку к Умбе, но тогда бы мы не попали под федеральную программу. Нужно, чтобы Кузрека стала сельской территорией. Это бывшее сельское поселение, и восстанавливать его юридически в таком статусе очень долго: года два-три. И тогда мы точно не попадем в программу, и света там не будет, - разъяснил редакции «КП» Геннадий Николаевич.

Так что приходится выбирать: или сидеть без электричества, но ждать гордого названия «село» или с электричеством, но в статусе улицы села Оленица и историческими корнями. Вот такая арифметика.

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