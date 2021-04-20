Артемий Лебедев: "Кировск - унылый город на большого любителя"

Артемий Лебедев рассказал о своих впечатлениях от Кировска. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманск с рабочим визитом приехал дизайнер Артемий Лебедев. Вместе со своей командой он будет работать над дизайн-кодом для центра Мурманска, в качестве пилотного проекта выбраны улицы Капитана Егорова и Самойловой.

Артемий Лебедев не в первый раз приезжает в Мурманскую область, напомним, он также создавал оформление для туристического кластера "Хибины". На вопрос, как ему Кировск и Апатиты, дизайнер ответил честно. Вероятно, его ответ не понравится многим северянам.

- Кировск абсолютно унылый и на самом деле город ни о чем, советский промышленный город. Есть только здание ДК и один конструктивистский кинотеатр, который никто не ценит, развалится - никто не будет плакать, хотя это практически мирового значения архитектура. Если недалеко живешь - можно на лыжах приехать покататься. Я с трудом представляю человека, кроме меня, который поедет в Кировск на выходные, нормальные жители найдут другой вариант. Это горнолыжный курорт регионального значения и очень на большого любителя. Не каждый бренд может быть великим. Какой-то арабский шейх не прилетит в Кировск кататься на лыжах, потому что есть места лучше, например, Франция, - рассказал Артемий Лебедев.

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