Прокуратура проводит проверку по покусанному домашней собакой мальчику из Мурманска

Домашняя собака напала на мальчика в Мурманске. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Вечером 19 апреля на ребенка в Мурманске напала собака. Как рассказала мама пострадавшего мальчика, он пошел кататься на велосипеде, когда у бывшего магазина "Луч" на него бросилось разъяренное животное.

Причем это была не дворняга, а домашняя собака. Ее хозяева не стали оказывать помощь ребенку, а просто поспешили уйти. Эта история привлекла внимание правоохранителей.

- Прокуратурой Мурманской области дано поручение прокуратуре Ленинского административного округа Мурманска о проведении проверки по информации СМИ о нападении собаки на малолетнего ребенка вечером 19 апреля на улице Аскольдовцев. По результатам проверки, при наличии основании, будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Ранее собаку, которая покусала сразу несколько человек, отловили в Заполярном.

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