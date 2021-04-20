В Мурманске мальчик попал в больницу после нападения собаки

На мальчика напала домашняя собака. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весной бродячие собаки становятся особенно опасны для людей, особенно когда сбиваются в стаи. Но не менее опасной может быть и домашняя собака, особенно если хозяева закрывают глаза на ее поведение. Такой случай произошел 19 апреля в Мурманске.

- Около 20.20 минут мой ребенок вышел с велосипедом на прогулку. Он доехал до остановки "Улица Аскольдовцев", где на него рядом с магазином "Луч" набросилась собака и сильно покусала. На данный момент ребенок госпитализирован. Все, кто стал свидетелем данного происшествия, просьба срочно обратиться по телефону 8911-317-04-44, - написала в разных мурманских пабликах "ВКонтакте" Алиса Саргсян.

По словам северянки, на ее сына напала домашняя собака, все случилось на глазах у владельцев животного, которые поспешили скрыться.

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