Андрей Чибис с дочкой и собакой пришел на акцию в Мурманске против насилия над животными

Андрей Чибис выслушал зоозащитников и их предложения. Фото: vk.com/murmandogs

В последнее время в Мурманской области слишком часто стали происходить ужасные истории с братьями нашими меньшими. Хочется, чтобы их вообще не было... В Кировске на горнолыжном склоне убили собаку, жительница Абрам-Мыса нашла в подъезде дома убитую собаку, в Североморске неизвестный с живых собак снял шкуры. И это далеко не все случаи.

18 апреля в центре Мурманска прошла акция фонда поддержки бездомных животных "Ищу Человека", которой участники хотели привлечь внимание к ставшей очень острой в нашем регионе теме.

- На встрече было, конечно, много эмоций, но, при этом, были и конструктивные реальные предложения, как действовать дальше. Важный момент - к нам на пикет приходили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и его дочь Лиза вместе со своим джек-расселом, - рассказали волонтеры "Ищу Человека".

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