В Мурманске выдался самый теплый день апреля за всю историю метеонаблюдений

19 апреля 2021 года в Мурманске побит рекорд по погоде. Фото: Олег ФИЛОНОК

Сегодня, 19 апреля, в Мурманске на 16.00 температура воздуха поднялась до +13,5 градуса. Как сообщили в Мурманском УГМС, это самое теплое 19 апреля за всю историю метеонаблюдений в Заполярье. Последний раз максимум 19 апреля был зафиксирован в 1950 году - тогда солнце прогрело заполярную столицу до +11,4.

- 19 апреля 2021 года в Мурманске был обновлен абсолютный максимум температуры воздуха этого дня, который продержался более 70 лет, - сообщает сайт Мурманского УГМС. - Окончательное значение нового значения абсолютного максимума температуры воздуха 19 апреля будет известно в 21 час.

Напомним: в Мурманской области зацвели подснежники. Нежные цветы сфотографировали в районе Молочного.

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