В Кандалакшском районе провалились под лед на озере три человека

ЧП произошло на озере Канда. Фото: Олег ФИЛОНОК

19 апреля в Кандалакшском районе произошло ЧП - провалились под лед три человека. К месту случившегося выехали спасатели.

- В оперативно-дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области по системе "112" поступило сообщение о том, что три человека провалились под лед на озере Канда, - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

На место выехали спасатели АСС ГОКУ «УГОЧС и ПБ Мурманской области» Кандалакши в составе 4 человек и 2 единиц техники, а также сотрудники Мурманского арктического аварийно-спасательного центра ПСП Кировск в составе 3 человек и 2 единиц техники.

Напомним: в Кольском районе ищут пропавшего рыбака. Мужчина отправился удить рыбу на озеро около горы Волшепахк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Сердце разрывалось от собачьих стонов": в Петрозаводске двое мужчин спасли провалившихся под лед собак. ЧП произошло на Онежском озере возле набережной (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru