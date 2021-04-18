"Сердце разрывалось от собачьих стонов": в Петрозаводске двое мужчин спасли провалившихся под лед собак

Собак спасли неравнодушные прохожие. Фото: скрин видео

17 апреля в Петрозаводске двое мужчин, которые просто проходили мимо, совершили отважный поступок, заслуживающий уважения. Неравнодушные северяне с горячим сердцем кинулись в ледяную воду, чтобы спасти двух собак, провалившихся под лед. ЧП произошло возле набережной Онежского озера.

Как рассказала "КП" очевидица случившегося Ольга Готина, дворняги бегали по набережной, а затем выбежали на лед. Сначала провалился один хвостатый, другой пес хотел помочь товарищу, однако и сам провалился. Тут же прохожие вызвали экстренные службы.

- Рядом гулял мужчина с сыном, увидел собак и бросился на помощь. Он прорубал лед локтями, рисковал своей жизнью, провел в ледяной воде минут 15. Затем второй мужчина пришел на помощь, и приехали сотрудники МЧС. На видео снято как собаки уже плывут к берегу. Было очень страшно и за собак, а затем и за мужчин. Сердце разрывалось от собачьих стонов, и в один момент показалось, что одна из них уже перестала бороться и не двигается. Но все обошлось, - поделилась Ольга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Зверек с маникюром лазал по помойке": как в Мурманске спасали молодую ондатру. Пушистик, которого назвали Остином, оказался совсем ручным (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru