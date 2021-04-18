Елена Ваенга увезла из Мурманской области ящик печени трески

Певица уехала домой не с пустыми руками. Фото: www.instagram.com/vaengaofficial/

18 апреля 1951 года в Мурманской области рабочий поселок Ваенга стал Североморском. Эти выходные прошли под эгидой празднования 70-летия флотской столицы.

Поздравить северян с праздником приехала певица Елена Ваенга, для которой Североморск - город особенный, ведь с ним связана история ее семьи. Так, ее дедушка по матери Василий Семенович Журавлев был контр-адмиралом флота, а детство певицы прошло на Крайнем Севере. В ее паспорте в графе «Место рождения» стоит «Североморск».

17 февраля Елена Ваенга выступила перед североморцами на городском концерте. Долго задерживаться в Мурманской области она не стала, но уехала не с пустыми руками: с собой на поезде она увезла ящик печени трески.

- Жить без нее не могу, - рассказала Елена Ваенга в своем Instagram.

Также домой певица взяла замороженную морошку и саженец вербы.

Также домой певица взяла замороженную морошку и саженец вербы. Фото: www.instagram.com/vaengaofficial/

- Посажу у себя в саду, будет верба из Североморска, - отметила Елена Ваенга.

Напомним: в 2017 году певица потеряла на рынке в Мурманске кошелек с гонораром.

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