Гоблин проведет в Мурманске мастер-класс для блогеров

Дмитрий Пучков в Мурманске даст мастер-класс для блогеров. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманскую область с мастер-классом для блогеров приедет известный публицист и переводчик Гоблин, он же Дмитрий Пучков. Мероприятие состоится 23-24 апреля.

- Слушателям школы расскажут о том, что нужно, чтобы стать успешным блогером, как создать личный бренд, где черпать вдохновение и как выделиться среди сотен ребят с камерой и штативом. Как оборудовать студию для блогера? Какая аппаратура нужна для того, чтобы начать вести свой блог? Как разработать контент-план? Как привлечь аудиторию? Как начать зарабатывать на своем блоге? На все эти вопросы ответят блогер, писатель и публицист Дмитрий Пучков, - сообщают организаторы.

Участие в мастер-классе будет бесплатным, однако количество участников ограничат, все-таки в Мурманской области действуют ограничения из-за коронавируса.

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