Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 апреля 2021 15:56

Жителей Мурманска на ярмарку "Наша рыба" отвезут бесплатные автобусы

Бесплатные автобусы на ярмарку "Наша рыба", расписание
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Северяне смогут доехать до ярмарки "Наша рыба" на бесплатных автобусах.

Северяне смогут доехать до ярмарки "Наша рыба" на бесплатных автобусах.

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 24 апреля возобновляется работа ярмарки "Наша рыба", которую закрыли на время в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Проходить ярмарка будет в торгово-развлекательном центре "Форум", куда достаточно трудно добраться. Поэтому в дни, когда будет проходить ярмарка, туда пустят дополнительные автобусы. Об этом сообщает "Электротранспорт".

- С 24 апреля каждую субботу для всех желающих будет организована перевозка пассажиров до рыбной ярмарки «Наша рыба», расположенной в ТРЦ «Форум». Проезд в автобусе без оплаты. На информационных табло, расположенных на остановочных павильонах, маршрут будет указан «РБ», - сообщает переводчик.

Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановках:

прямое направление: ул. Магомета Гаджиева (конечная троллейбуса №3) ул. Юрия Гагарина площадь Пять Углов проспект Кольский Молодежный проезд (Автобусный парк) ТРЦ «Форум»;

обратное направление: ТРЦ «Форум» Молодежный проезд (Автобусный парк) проспект Ленина площадь Пять Углов ул. Юрия Гагарина ул. Магомета Гаджиева (конечная троллейбуса №3).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летом на маршруте Мурманск-Североморск появятся новые автобусы и дополнительные рейсы. А на нерегулярных маршрутах можно будет платить картой (Подробности)

Общественный транспорт Мурманска переходит на весеннее расписание. Автобусы и троллейбусы будут курсировать по-новому с 8 апреля (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru