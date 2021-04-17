Жителей Мурманска на ярмарку "Наша рыба" отвезут бесплатные автобусы

Северяне смогут доехать до ярмарки "Наша рыба" на бесплатных автобусах. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 24 апреля возобновляется работа ярмарки "Наша рыба", которую закрыли на время в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Проходить ярмарка будет в торгово-развлекательном центре "Форум", куда достаточно трудно добраться. Поэтому в дни, когда будет проходить ярмарка, туда пустят дополнительные автобусы. Об этом сообщает "Электротранспорт".

- С 24 апреля каждую субботу для всех желающих будет организована перевозка пассажиров до рыбной ярмарки «Наша рыба», расположенной в ТРЦ «Форум». Проезд в автобусе без оплаты. На информационных табло, расположенных на остановочных павильонах, маршрут будет указан «РБ», - сообщает переводчик.

Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановках:

прямое направление: ул. Магомета Гаджиева (конечная троллейбуса №3) ул. Юрия Гагарина площадь Пять Углов проспект Кольский Молодежный проезд (Автобусный парк) ТРЦ «Форум»;

обратное направление: ТРЦ «Форум» Молодежный проезд (Автобусный парк) проспект Ленина площадь Пять Углов ул. Юрия Гагарина ул. Магомета Гаджиева (конечная троллейбуса №3).

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