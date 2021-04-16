Летом на маршруте Мурманск-Североморск появятся новые автобусы и дополнительные рейсы

Также на маршруте №105 появится больше рейсов, так как перевозчик возьмет на работу еще 10 водителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выездом заседании правительства Мурманской области в Североморске подняли тему общественного транспорта. На маршрут Мурманск-Североморск поступает много жалоб. Так, северяне недовольны старыми автобусами, что их приходится долго ждать и т.д.

- В июле на маршруте №105 будет частичная замена автобусов, автопарк обновится. До 1 сентября нерегулярных маршрутах №105а и №105б появится безналичная оплата, - сообщил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

Также на маршруте №105 появится больше рейсов, так как перевозчик возьмет на работу еще 10 водителей.

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