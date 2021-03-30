Общественный транспорт Мурманска переходит на весеннее расписание

График будет доступен со 2 апреля. Фото: правительство МО

С приходом весны в Мурманске меняется не только погода, но и расписание движения общественного транспорта. Так, с 8 апреля городские автобусы и троллейбусы начнут курсировать по-новому.

- С весенним графиком автобусных и троллейбусных маршрутов можно ознакомиться в разделе "расписание движения" на сайте АО "Электротранспорт" со 2 апреля. Приятных вам поездок! - сообщила компания-перевозчик.

Изменения стоит учитывать, чтобы никуда не опоздать и не стоять зря на остановке. Скорее всего, интервалы движения на некоторых маршрутах сократятся, что не может не радовать.

К слову, не стоит забывать, что коронавирус все еще никуда не делся - в общественном транспорте обязательно нужно надевать маску. Никому ведь не нужны разбирательства с полицией и штрафы.

Напомним: в Мурманской области с 1 мая переходят на пластиковые транспортные карты. Проезд по бумажным проездным будет невозможен.

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