Жительница Мурманска показала, как умеет гавкать ее сова

Ветеринар из Мурманска Анастасия Тимофеева показала, как живущая у нее сова Шиша издает звуки, похожие на лай собаки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Попугаи и вороны умеют имитировать разные звуки, в том числе и речь человека, и то, как "разговаривают" животные. Но не только у этих птиц есть такой талант.

Ветеринар из Мурманска Анастасия Тимофеева показала, как живущая у нее сова Шиша издает звуки, похожие на лай собаки.

- Соседи подумают, что мы завели собаку, но нет, это сова! У Натальи Ушан мяукает, а у меня Шиша гавкает! Смотреть со звуком. Осторожно, резкий и громкий "ГАВ"! - так Анастасия подписала видео у себя на странице в "ВКонтакте".

Девушка вместе с еще одной мурманчанкой Натальей Раевской спасают диких птиц, которые получили серьезные травмы, в том числе и по вине людей.

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