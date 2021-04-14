Ночью в Мурманске на улице Подстаницкого вспыхнул самосвал

Причины пожара устанавливаются. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Ночью 14 апреля в Мурманске случился пожар - вспыхнул самосвал на улице Подстаницкого. На месте происшествия работали спасатели.

- В 03.38 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в Мурманске на улице Подстаницкого, 18. При пожаре сгорела кабина автомобиля на площади три квадратных метра. На месте работало два пожарно-спасательных подразделения - 11 человек личного состава, 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Как отмечают очевидцы в соцсетях, машина стояла там мертвым грузом несколько месяцев. Есть вероятность, что ее подожгли.

Напомним: в Мурманске загорелась пристройка рядом с супермаркетом. Вспыхнувшее пламя сняли на видео очевидцы.

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