Пожар в Мурманске: загорелась заброшенная котельная на улице Александра Невского

Фото: vk.com/murmansk_dtp

13 апреля в Мурманске случился пожар на улице Александра Невского, 36, что находится в Ленинском округе города. Довольно сильное возгорание, от которого валил черный дым, сфотографировали очевидцы и поделились снимками в мурманских пабликах в "ВКонтакте".

Как уточнили "КП" в региональном МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурной службы "01" в 13.18.

- В результате пожара в заброшенной котельной на первом этаже обгорели автомобильные покрышки на площади 20 квадратных метров. Обгорела деревянная обшивка галереи ленточного контейнера на площади 30 квадратных метров на уровне второго этажа. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 15 человек личного состава, 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщил начальник пресс-службу ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: 12 апреля загорелась пристройка рядом с супермаркетом в Мурманске. Вспыхнувшее пламя сняли на видео очевидцы.

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