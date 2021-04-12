В Мурманской области свободно 30% ковидных коек

В медицинских учреждениях Мурманской области сохраняется 10-кратный запас расходных материалов: антисептиков, средств индивидуальной защиты и т.д. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области улучшается ситуация с коронавирусом - эпидемиологическая ситуация на минувшей неделе была стабильной.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области, с начала 2021 года в регионе свернули более половины ковидных коек, сейчас работает 681 койка, 30% свободны.

- Мы поэтапно уменьшаем число специализированных бригад скорой помощи: сейчас работает 15 таких бригад и 18 амбулаторных. Бесплатные противовирусные препараты получили 68 тысяч человек: 51 тысяча за счет областного бюджета и более 17 тысяч человек за федерального, - сообщила врио министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова.

В медицинских учреждениях Мурманской области сохраняется 10-кратный запас расходных материалов: антисептиков, средств индивидуальной защиты и т.д. С начала пандемии сделали свыше 900 тысяч ПЦР-тестов, от коронавируса привились 40 тысяч человек, в том числе 289 тысяч уже получили оба компонента "Спутника V". Еще 11 тысяч человек записались на вакцинацию.

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