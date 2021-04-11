За последние сутки в Мурманской области от коронавируса умерли 4 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 апреля 2021 года составило 1119 человек. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще четыре человека.

Всего в Мурманской области с марта 2020 года коронавирусом заразились 49 737 человек, 52 человека узнали о положительном результате ПЦР-теста за последние 24 часа.

Напомним: максимум заразившихся за сутки в Заполярье зафиксировали 2 декабря 2020 года - 290 человек.

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