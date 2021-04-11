25 туристов из Индии попали в обсерватор после поездки в Мурманскую область

Гости из Индии не смогли улететь из-за положительных тестов на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа туристов из Индии не смогла вернуться домой после путешествия по России, так как выяснилось, что некоторые из путешественников заразились коронавирусом.

Как сообщает "Фонтанка", 29 индийцев приехали в Москву, после чего поехали в Мурманскую область в поисках северного сияния, а от нас - в Санкт-Петербург. После снова планировали поехать в Москву, а оттуда - в Дели. Перед отлетом сдали обязательные тесты на коронавирус, без которых не смогли бы пересечь границу с Индией. И оказалось, что четыре туриста из группы заражены. Их госпитализировали в Покровскую больницу.

- Оставшиеся до последнего верили, что смогут выбраться из России, как планировали. В субботу сдали ключи от номеров в «Прибалтийской», построились с чемоданами грузиться в трансфер в Пулково. Но в лобби их уже поджидали Роспотребнадзор и полиция: контактных попросили остаться. Всех. 25 туристов и оформили на две недели в санаторий-обсерватор «Балтиец» в Курортном районе, - сообщает СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 апреля 2021 года составило 1115 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 10 апреля 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru